Победителями конкурса "Моя страна - моя Россия" в 2021 году стали 250 человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Победителями XVIII сезона всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", стали 250 человек, это в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель конкурса, доктор педагогических наук Лариса Пастухова.

"Год рекордный и по количеству участников, и по количеству финалистов. В этом году количество финалистов выросло в два раза. Если в том году было 100 с небольшим человек, то в этом году - 250 [победителей]", - подчеркнула Пастухова.

"На треть выросло количество участников конкурса, увеличилось и число экспертов, проводящих экспертизу проектов. Мы часто говорим о цифрах, но далеко не все изменения, происходящие в конкурсе, поддаются количественным измерениям. Сегодня всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" сформировал вокруг себя сильнейшее сообщество инициативных граждан страны - авторов проектов, экспертов и педагогов-новаторов, готовых развиваться с проектом за рамками конкурсных испытаний", - добавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, второй год возглавляющая экспертный совет конкурса.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государства, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Литва, США, Великобритания. "Масштабируются и возможности, которые открываются перед конкурсантами. Это гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших компаниях, возможность получения дополнительного образования и другие ценные призы. Важно, что многие из возможностей открыты не только победителям, но и всем конкурсантам", - сказал Агафонов.

В 2021 году всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" проводился в 18-й раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, они были приурочены к 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос. Конкурс вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в РФ. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.