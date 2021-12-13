Массовых новогодних мероприятий в школах Воронежа проводить не планируют

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа не планируют проведение в средних общеобразовательных школах массовых новогодних мероприятий. Из-за заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусом в городских школах разрешены только утренники в отдельных классах и без участия родителей, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"На сегодня закрыты 138 классов в 47 школах. Из этого числа по ОРВИ - 128 классов в 43 школах. Ситуация по заболеваемости в школах пока не вызывает большой обеспокоенности, однако новогодние мероприятия пройдут непосредственно в классах, без массовых программ и без участия родителей", - цитирует пресс-служба руководителя управления образования администрации Воронежа Любовь Кулакову.

В Воронеже насчитывается около 120 средних общеобразовательных школ, в которых обучаются свыше 100 тыс. детей.

В Воронежской области с начала пандемии выявили 186 334 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 132 291 человек, 9 562 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию, отменили массовые мероприятия. В регионе также ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В регионе ввели и обязательную вакцинацию для части населения, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 13 декабря от коронавируса в регионе привит 1 220 521 человек, в том числе двукратно - 1 133 584, план выполнили почти на 80%. Ревакцинацию прошли 167 415 человек.