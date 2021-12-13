Более 200 тыс. деревьев вновь посадили в 2021 году в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в Дагестане, в этом году ее участники снова высадили более 200 тыс. деревьев, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета лесного хозяйства по региону.

"За период проведения акции в республике высажено более 206 тыс. молодых деревьев, в том числе 2 500 деревьев на землях муниципальных образований и более 200 тыс. на лесных землях", - приводят в пресс-службе слова руководителя комитета Вагаба Абдулхамидова.

Последними в этом году высадили 250 саженцев сосны и березы на территории дагестанского села Ново-Кули. Наибольшее число новых деревьев в этом году в рамках акции появилось в Ногайском, Цумадинском, Цунтинском и Карабудахкентском - 2 тыс. новых саженцев в каждом. Во время посадки участники акции также очистили территории от мусора.

Всероссийская акция "Сохраним лес" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Она прошла в этом году в третий раз. Ежегодно восстановление леса проходит на площади более 1 млн га в 85 регионах России в рамках федерального проекта. По данным комитета по лесному хозяйству Дагестана, в прошлом году в рамках акции в регионе также было высажено 202 тыс. новых деревьев.