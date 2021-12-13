Премию Russian Creative Awards включили в мероприятия Года креативной экономики ООН

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards (RCA) вошла в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

Премия в 2021 году проводится впервые. Ее задача - выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и общественности.

"Это еще одно российское событие этого года, получившее мировое признание и оценку. Ранее фест-форум "Российская креативная неделя", прошедший в Москве, стал официальным мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН и ключевым международным мероприятием в нашей стране в его рамках", - рассказала собеседница ТАСС.

По ее словам, последние два года заставили креативную экономику практически полностью перейти в онлайн. "Многие смогли превратить эти обстоятельства в возможности, однако полностью преодолеть кризис пока не удалось. Сейчас странам необходимо объединить усилия и тиражировать опыт друг друга, чтобы найти решения общих проблем", - отметила Абрамова. По ее словам, включение в программу Международного года креативной экономики позволит проектам выступить площадкой для открытой дискуссии по развитию отрасли не только в России, но и в других странах.

О финалистах

На пресс-конференции в ТАСС в понедельник Абрамова сообщила, что на соискание Russian Creative Awards поступило свыше 3 тыс. заявок из 72 регионов России.

В финал вышли проекты в 10 номинациях. В номинации "Креативный регион" представлены: Москва, Ульяновская область, Нижний Новгород, Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра. В финал в номинации "Продюсер года" в сфере креативных индустрий вышли сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус, основатель и директор АНО "Агентство развития Сысерти" Ян Кожан, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская и другие.

В шорт-лист номинации "Менеджер года" вошли генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, арт-менеджер, искусствовед, сооснователь и генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Мавика.

В категории "Меценат" представлены: Фонд развития интернет-инициатив, фонд "Искусство, наука и спорт", фонд V-A-C, корпорация "Ростех" и фонд "Собрание".

Торжественная церемония вручения премии лауреатам состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье", она завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Режиссер Максим Диденко на пресс-конференции сообщил, что в церемонии примет участие оркестр MusicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса. Видеохудожник Алан Мандельштам во время церемонии создаст фильм о ее главных героях. Поэт, эссеист Лев Рубинштейн, рассказал Диденко, написал восхитительный текст, "который является гиперкомментарием к тому, что произойдет на сцене "Зарядья". "Мы создаем вертикаль, вокруг которой вращаются и зрители, и участники и музыканты, и танцовщики и, видимо, зрители, которые будут наблюдать за этим по телеканалу "Культура", - отметил он.

Оркестр МusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит балет "Жар-Птица" композитора Игоря Стравинского. Под непрерывное звучание "Жар-Птицы" будут представлены номинанты шорт-листа премии. Хореографией на сцене будет руководить Илья Оши.

О призе

Главный приз представляет собой скульптуру в виде "семечки". Над концепцией трудились 11 команд из четырех вузов. Победил проект команды студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица: Егор Елисеев, Евгений Назаров, Дарья Цветкова.

"В поисках образа, который не просто олицетворял бы идею креатива, но и подчеркивал уникальную айдентику творцов и будущих обладателей премии, дизайнеры решили взять за основу символ "семечки" в виде метапланеты. По их замыслу она содержит в себе живое воплощение креативности, а победитель в одной из 10 номинаций станет ее первооткрывателем. В зеркальной поверхности трофея отразится его обладатель с его уникальным взглядом и креативностью", - сказала Абрамова. Награда создана из сплава металлов, весит почти полтора килограмма.

Организаторами премии выступили дирекция "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.