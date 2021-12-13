В Костроме не планируют убирать световую опору в виде Снегурочки после критики жителей

ТАСС, 13 декабря. Световую опору в виде фигуры Снегурочки, которая является брендом Костромы, не планируют убирать с улиц города после случаев критики со стороны жителей, сообщил ТАСС руководитель службы муниципального заказа Костромы Андрей Шилин.

Фигуру сказочного персонажа Снегурочки, выполненную в виде световой опоры, установили в преддверии Нового года в Костроме на пересечении улиц Магистральной и Ермакова. Появление фигуры, которую используют третий год подряд в виде украшения города, на новом месте, как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Костромы, вызвало негативные комментарии со стороны жителей, некоторые считают ее "очень страшной".

"Выбрали новое место, которое дальше от дороги. Она [световая опора в виде Снегурочки] стоит, на мой взгляд, там более уместно. Не готовы мы ее убирать, потому что многим она нравится, люди фотографируются с ней, как с любой световой конструкцией", - сказал Шилин.

По словам собеседника агентства, после новогодних праздников световую опору в виде Снегурочки планируют демонтировать, чтобы провести ремонт, в том числе очистить от коррозии, при необходимости провести модернизацию.

"Это не скульптура и не памятник, это световая конструкция, которая должна работать в темное время суток. Днем - это металлический каркас, на котором находится световое оборудование в виде гирлянд, которые этот каркас потом подсвечивают, когда уличное освещение зажигается", - добавил Шилин, комментируя негативную реакцию со стороны жителей города.