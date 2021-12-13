На Кубани 100 школьников получат премии администрации по 50 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выплатят премии в размере 50 тыс. рублей 100 школьникам за участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"100 одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края. При составлении рейтингового списка учитывались результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и других значимых мероприятиях за 2020-2021 учебный год из перечня, утвержденного Минпросвещения России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Премия присуждается ученикам каждый год, ее размер составляет 50 тыс. рублей, на участие в премии в 2021 году подали более 250 заявок.