Псковские власти создали турмаршрут в 1 тыс. км в честь Александра Невского

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского разработали межрегиональный маршрут по местам, связанным с личностью полководца. Общая протяженность маршрута составляет почти 1 тыс. км, его проложили через Псков, Ленинградскую, Новгородскую область и Санкт-Петербург, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера в Гдовском районе ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Его проводят на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

"Комитет по туризму Псковской области разработал туристический маршрут "Князь Александр Невский", который объединяет пространства Северо-Запада России, связанные с именем великого русского князя. Создание туристического пути по местам легендарных битв и городам, освобожденным и основанным Александром Невским, приурочено к 800-летию со дня его рождения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, туристический маршрут "Князь Александр Невский" является кольцевым и всесезонным, он предназначен для путешествия на автомобиле и проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Общая протяженность маршрута составляет 937 км. Продолжительность путешествия может составлять от трех до семи дней. На территории Псковской области маршрут проходит через Псков, Гдовский, Печорский и Порховский районы.

"Путешественники смогут ознакомиться как с древней архитектурой Псковщины - стенами средневековых крепостей и храмов, так и с достопримечательностями нового времени. Речь, в частности, идет о мемориальном комплексе "Князь Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в деревне Самолва в этом году", - говорится в сообщении.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Был канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя.