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Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года

В тройку лидеров также вошли его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам 2021 года возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ, в тройку лидеров также вошли его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении компании "Медиалогия", поступившем в ТАСС.

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Согласно представленным данным, медиаиндекс Путина составил 32,7 млн, Пескова - 7,3 млн, Мишустина - 5,5 млн.

Медиаиндекс является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

В первой десятке рейтинга также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

В число 50 самых упоминаемых персон также вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, представители сферы спорта Валерий Карпин, Артем Дзюба, Станислав Черчесов, Даниил Медведев и Хабиб Нурмагомедов. Также в рейтинге отмечены спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Из сферы шоу-бизнеса упоминаются Ольга Бузова и Алла Пугачева.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 70 тыс. источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: 1 января - 12 декабря 2021 года.

Теги
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