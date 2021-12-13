Власти Петербурга совместно с "Газпромом" подготовили проект по Охтинскому мысу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургская администрация и компания "Газпром" совместно разработали проект по Охтинскому мысу, в котором предусмотрено сохранение существующих памятников и создание археологической экспозиции. Об этом сказал в эфире "Радио России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Город вместе с компанией "Газпром" подготовили единый проект, предусматривающий сохранение охраняемых объектов на Охтинском мысе и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего археологического музея Петербурга, который разместится на базе музея истории Петербурга - Петропавловской крепости", - сообщил Беглов.

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, которые свидетельствуют об истории этих мест до основания Петербурга - это остатки поселений начиная с эпохи неолита и заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцом, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке. В реестр памятников внесен выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков".

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.