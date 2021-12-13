В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня школьных учебников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ зарегистрировал приказ Минпросвещения об утверждении нового порядка формирования федерального перечня школьных учебников, который уточняет критерии их экспертизы - издания будут проверять на наличие опечаток и ошибок в иллюстрациях. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - говорится в приказе.

Уточняется один из критериев экспертизы изданий. "Отсутствие в учебнике ошибок, в том числе грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых, опечаток (в том числе применительно к иллюстративному материалу, комментариям, примечаниям)", - отмечается в документе.

В середине сентября СМИ сообщили, что в учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за шестой класс была опубликована иллюстрация ссылки на порносайт, она встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. На учебник были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.

Издательство "Просвещение" приостановило издание и распространение печатной версии учебника, а также решило заменить данную версию учебника. В Минпросвещения России заявляли, что заключения экспертов по данному изданию будут пересмотрены, а учебник будет отозван.