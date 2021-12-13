Московская команда вошла в число победителей VI Олимпиады мегаполисов

МОСКВА, 13 декабря./ТАСС/. Торжественная церемония награждения VI Олимпиады мегаполисов состоялась в Москве в понедельник. По результатам соревнований столичные школьники завоевали первое место в командном зачете.

"Этот год и год наступающий стали по-настоящему олимпийскими. И не только для спортсменов, участников летней Олимпиады в Японии и предстоящей зимней Олимпиады в Китае. Это еще и период больших международных интеллектуальных состязаний. И если спортсмены своими результатами, достижениями показывают пользу занятий массовым любительским спортом, то результаты ребят на международных олимпиадах мотивируют своих сверстников для занятий научной деятельностью", - сказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков на церемонии награждения, трансляцию которой ввело Московское образовательное телевидение.

Он также добавил, что вне зависимости от результатов олимпиады каждый участник уже является лучшим.

"Вы живете в разных городах, в разных государствах, но вы говорите на одном языке. На языке науки, который ближайшее время станет основой для развития экономики в цифровую эпоху. Поэтому ваши результаты, ваши достижения очень важны для развития системы образования ваших государств", - сказал Молотков.

В этом году школьникам в возрасте от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира предстояло сразиться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город представила команда до восьми человек (по двое на дисциплину).

По результатам состязаний в командном зачете первыми стали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Бухареста, Кракова и Чэнду. Помимо этого московские школьники показали хорошие результаты и личном зачете. Так, в личном зачете по математике "серебро" завоевали Денис Мустафин и Виталий Курин. В личном зачете по психологии Роман Сафонов и Илья Глашуев взяли "золото". Также в личном зачете по химии Глеб Иванов получил "серебро", а Игнатиус Тарабрин взял "золото". В личном зачете по информатике в копилку Москвы Иван Мачуговский принес "серебро", а Федор Ромашев - "золото".

Об олимпиаде

Олимпиада Мегаполисов - международное командное соревнование, которое по инициативе мэра ежегодно проводится в Москве. В нем участвуют ребята в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира. Первая олимпиада прошла в 2016 году, тогда в ней приняли участие 173 школьника из 22 мегаполисов. В прошлом году олимпиада также проходила в распределенном формате. Лучшими в командном зачете стали сборные из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова. Всего в этом году к олимпиаде присоединилось 35 команд из 28 стран.