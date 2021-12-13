На медицинской конференции в Италии представили вакцину "Спутник V"

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Подробная презентация российской вакцины "Спутник V" состоялась в рамках международной конференции "Противодействуем пандемии", прошедшей в понедельник в Палермо по инициативе Университета Палермо и при поддержке мэрии с участием ведущих специалистов, занимающихся изучением коронавируса.

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Дарья Егорова рассказала представительному научному сообществу об этапах испытания вакцины, а также представила результаты имеющихся исследований об эффективности препарата на основе использования в ряде стран, включая Аргентину и республику Сан-Марино. Как отметили организаторы конференции, одной из целью приглашения российского специалиста было именно стремление ознакомиться с российском опытом. За выступлениями, которые транслировались онлайн, последовали тематические круглые столы и дискуссии экспертов.

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Палермо Сергей Патронов отметил, что выступление российского специалиста привлекло большое внимание. "Здесь собрались представители профессионального сообщества, и им было крайне интересно ознакомиться с работами российских исследователей и их результатами из первых рук. Это - первый раз, когда российский специалист приглашается на мероприятие такого уровня. Здесь отмечают объективный недостаток в информации о российской вакцине, тогда как больше информации помогло бы добиться ее признания в Европе", - сказал дипломат.

Вакцина "Спутник V", зарегистрированная в России 11 августа 2020 года, стала первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране. Несмотря на то, что российская вакцина пока официально не признана в ЕС, ряд европейских стран приняли решение принимать без дополнительных ограничений привитых "Спутником" граждан.