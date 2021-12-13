Участницы программы "Женщина лидер" в ЮФО защитили проекты по образованию, ЗОЖ и туризму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Почти 140 женщин из регионов Южного федерального округа (ЮФО) стали выпускницами программы "Женщина - лидер", которую реализует мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в понедельник состоялось торжественное закрытие первой в стране региональной образовательной программы "Женщина - лидер" среди участниц из регионов ЮФО.

"Выпускницами программы стали 137 человек, они представляют все регионы ЮФО. Образовательная программа реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Федерации и Донским государственным техническим университетом", - говорится в сообщении.

Участницы подготовили социально-значимые проекты в области экологии, поддержки повестки здорового образа жизни, образования, трудоустройства и профориентации, добровольчества и волонтерства, развития туризма.

Слушателями первого потока региональной программы "Женщина - лидер" стали представители восьми субъектов ЮФО, наибольшее количество - из Ростовской области. "Для нашего региона очень значимо создание уникального сообщества успешных и активных женщин, которые готовы развивать свои навыки и компетенции, реализовывать значимые для экономики и общества социальные проекты, участвовать в экономической жизни Ростовской области и всего юга России", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, слова которого привели в управлении информполитики.

О программе

Реализация программы "Женщина - лидер" на юге России началась в сентябре текущего года и продолжалась почти четыре месяца. Она стала продолжением федеральной программы "Женщина - лидер".

Программу "Женщина-лидер" реализуется с 2020 года. Первыми выпускниками программы стали 137 активных участниц проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России". По результатам программы участницами были подготовлены 26 социально-ориентированных проектов.

Суть проекта в формировании женского национального актива, он направлен на поддержку и развитие женских инициатив, вовлечении в обсуждение всех важных для страны вопросов и задач женщин. Ведется подготовка к запуску очередного потока обучения в 2022 году.