Первая смерть из-за "омикрона". Новый штамм стремительно распространяется по миру

Первая в мире смерть ковид-пациента, инфицированного омикрон-штаммом, была зарегистрирована в понедельник на территории Великобритании. Ранее эта разновидность коронавируса считалось менее агрессивной, чем предыдущие, хотя и более заразной. Штамм действительно стремительно распространяется по миру: к началу недели первых заразившихся выявили также в Китае и Венгрии.

ТАСС собрал основные факты о распространении омикрон-варианта и борьбе с ним.

Где выявили инфекцию

Омикрон-штамм выявлен на всех континентах (кроме Антарктиды) в 64 странах мира, в том числе в России, где он подтвержден у 16 человек, прибывших из ЮАР.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Великобритании - более 3 тыс. человек, - еще свыше 1,2 тыс. заразившихся выявлено в Дании.

В ряде государств, в том числе Великобритании и Швейцарии, полагают, что в самое ближайшее время омикрон-штамм коронавируса превзойдет по масштабам распространения вариант "дельта" и станет доминирующим.

Какие принимаются меры

В России подготовлен и направлен президенту дополнительный план реагирования на распространение штамма "омикрон".

Власти Великобритании повысили до предпоследнего возможного уровня степень угрозы, исходящей от коронавируса.

На Кипре теперь все прибывающие в страну будут проходить экспресс-тест на антитела к коронавирусу через 72 часа после своего прибытия. От процедуры будут избавлены прошедшие ревакцинацию третьей дозой противовирусных препаратов.

В Южной Корее с понедельника действуют усиленные карантинные меры. Для входа в большинство общественных заведений, в то числе общепита, нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Какова эффективность вакцин