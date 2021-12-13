Первая смерть из-за "омикрона". Новый штамм стремительно распространяется по миру

Первая в мире смерть ковид-пациента, инфицированного омикрон-штаммом, была зарегистрирована в понедельник на территории Великобритании. Ранее эта разновидность коронавируса считалось менее агрессивной, чем предыдущие, хотя и более заразной. Штамм действительно стремительно распространяется по миру: к началу недели первых заразившихся выявили также в Китае и Венгрии.
ТАСС собрал основные факты о распространении омикрон-варианта и борьбе с ним.
Где выявили инфекцию
- Омикрон-штамм выявлен на всех континентах (кроме Антарктиды) в 64 странах мира, в том числе в России, где он подтвержден у 16 человек, прибывших из ЮАР.
- Наибольшее число заразившихся выявлено в Великобритании - более 3 тыс. человек, - еще свыше 1,2 тыс. заразившихся выявлено в Дании.
- В ряде государств, в том числе Великобритании и Швейцарии, полагают, что в самое ближайшее время омикрон-штамм коронавируса превзойдет по масштабам распространения вариант "дельта" и станет доминирующим.
Какие принимаются меры
- В России подготовлен и направлен президенту дополнительный план реагирования на распространение штамма "омикрон".
- Власти Великобритании повысили до предпоследнего возможного уровня степень угрозы, исходящей от коронавируса.
- На Кипре теперь все прибывающие в страну будут проходить экспресс-тест на антитела к коронавирусу через 72 часа после своего прибытия. От процедуры будут избавлены прошедшие ревакцинацию третьей дозой противовирусных препаратов.
- В Южной Корее с понедельника действуют усиленные карантинные меры. Для входа в большинство общественных заведений, в то числе общепита, нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
Какова эффективность вакцин
- Вакцинация и ревакцинация, по оценке специалистов, по-прежнему остается основным средством борьбы с любым штаммом коронавируса.
- Тем не менее Всемирная организация здравоохранения сообщает об основаниях полагать, что существующие вакцины менее эффективно противостоят штамму "омикрон".
- Высокий уровень вакцинации официально считается способом защиты с "омикроном" в Сингапуре. Там полный курс вакцинации прошли 87% всех жителей (96% тех, кто может быть вакцинирован). Третью дозу ввели 30% населения.
- В России уровень коллективного иммунитета составляет 55,8%. Первый компонент введен 75,5 млн раз, полный цикл вакцинации - 68,8 млн.