Между Петербургом и Белгородом запустили новый двухэтажный поезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Новый двухэтажный поезд вместимостью 626 пассажиров начал ходить между Петербургом и Белгородом. Состав №29 будет курсировать ежедневно, кроме 31 декабря, сообщили в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для обеспечения перевозки пассажиров с нового графика движения 2021/2022 годов в эксплуатацию введен новый поезд, состоящий из двухэтажных вагонов, в сообщении Санкт-Петербург - Белгород. <…> Поезд будет курсировать между Санкт-Петербургом и Белгородом ежедневно, кроме 31 декабря 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

На поезде №29 пассажиры также смогут попасть в Бологое, Вышний Волочек, Тверь, Тулу, Орел, Курск, Ржаву, Боровенку и Угловку. В Москве двухэтажный состав будет делать остановку на новом Восточном вокзале.

Поезд сформировали из девяти двухэтажных вагонов, семь из которых купейные, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров оборудованные биотуалетами и кондиционерами. Два вагона оснащены местами для сидения.