Самарская команда победила на Всероссийском хакатоне с проектом по виртуальной реальности

САМАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Команда из Самары показала лучший результат по направлению виртуальной и дополненной реальности на Вторых Всероссийских соревнованиях юных программистов "IT-Хакатон Taskills", который прошел в областном центре по нацпроекту "Образование". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области.

"Состоялась защита разработанных проектов, по итогам которой эксперты назвали победителей. Лучшее мобильное приложение создали ребята из команды Xakateam (Нижний Новгород). Самый высокий результат в направлении "Интернет вещей" показала команда "Отряды Кузнецова" (Новокузнецк). Приз за первое место в области web-разработки поделили ребята из Краснодара и Курска. В сфере виртуальной и дополненной реальности победу одержала самарская команда "Shpul`ke squad", - рассказали в региональном Минобразования.

Представители команды рассказали, что в начале они "штурмуют идею", после чего распределяют обязанности между собой. "У нас есть программисты, дизайнеры и 3D-моделлеры, которые создают образы для проекта. Такая технология работы над проектом позволила нам стать победителями", - отметил лидер самарской команды Александр Андреев, занимающийся в центре цифрового образования для детей "IT-Cube - Самара". В рамках нацпроекта "Образование" такие центры открылись в областном центре и городе Тольятти.

Победители региональных отборочных туров выполняли кейсы по различным направлениям - интернет вещей, web-разработка, мобильная разработка, виртуальная и дополненная реальность. Специальные задания для ребят предоставили вузы Самарской области, а также телекоммуникационные и IT-компании. Финалисты разрабатывали облачные сервисы для управления многоквартирными домами, приложения для мониторинга состояния амбулаторных пациентов, проект "умной школы", различные обучающие программы, а также занимались организацией виртуального арт-пространства.

В трехдневных соревнованиях в Самаре приняли участие команды из 12 регионов и городов России - из Читы, Тюмени, Краснодарского края, Курска, Сыктывкара, Ленинградской области, Саратова, Томска и других. Каждая команда состоит из 2-4 человек, которым от 12 до 18 лет. Учредителями финала стали министерство образования и науки Самарской области и Федеральный центр развития дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. Хакатон был организован в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Самарская область проводит целый ряд мероприятий, направленных на развитие IT-отрасли. Власти отмечают, что мероприятия в сфере IT позволяют привлечь в вузы больше абитуриентов по этому направлению.