Госпиталь ветеранов войн в Коми, где лечили коронавирус, возвращается к плановой работе

СЫКТЫВКАР, 13 декабря. /ТАСС/. Республиканский госпиталь ветеранов войн в Коми, ранее перепрофилированный в ковидный стационар, с 16 декабря заработает по своему прямому профилю и будет принимать на обследование и лечение ветеранов. Для более полноценного обследования приняли на работу уролога, эндокринолога и лора, сообщил в понедельник глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Мы много обсуждали с ветеранами войн, чтобы не занимать госпиталь под ковидный. Но эта вспышка была более мощная по числу заболевших, чем предыдущие, и госпиталь все-таки заняли. С 16 декабря он снова открывает двери для работы по своему прямому назначению. Начнет работать консультативно-поликлиническое и стационарное отделения. На встречах был задан вопрос, чтобы там принимали дополнительные специалисты, чтобы была возможность пройти полное обследование. Сейчас добавляются уролог, эндокринолог и лор", - рассказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "Вконтакте".

Учреждение действует в Коми с 1997 года, проводит медицинское обследование и лечение, оказывает реабилитационную помощь - медицинскую, психологическую, помогает решать социальные и юридические проблемы. В 1998 году там заработал первый в регионе гериатрический кабинет.