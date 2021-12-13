В Нижнем Новгороде к 2023 году планируют построить комплекс альтернативных видов спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Инвестор планирует в 2022 году начать строительство современного многофункционального комплекса альтернативных видов спорта на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Вложения в проект оцениваются почти в 200 млн рублей, планируется создание почти 50 новых рабочих мест, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Строительство центра позволит проводить соревнования всероссийского и международного масштабов. В Центре будут оборудованы бассейн с искусственной волной для серфинга, веревочный парк, аэродинамическая труба, а также VR-полигон, где каждый игрок благодаря очкам виртуальной реальности сможет стать частью всего игрового процесса", - говорится в сообщении.

Строительством в 2022 году планирует заняться компания "Фризон инвест". Проект реализуется при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

"Комплекс будет расположен в Нижнем Новгороде на площади Комсомольской. На данный момент он находится на стадии проектирования. В 2022 году инвестор планирует приступить непосредственно к строительству спортивного центра и ввести его в эксплуатацию уже в 2023 году. Реализация проекта позволяет популяризовать альтернативные виды спорта, а также усилить туристический поток из соседних регионов", - приводит слова генерального директора Корпорации развития региона Игоря Ищенко пресс-служба.

Общий объем инвестиций в проект составит 192 млн рублей. Благодаря его реализации появится 45 новых рабочих мест.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создали по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в интересах инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.