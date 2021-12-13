В Афинах открылась выставка о совместной истории России и Греции

АФИНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Историческая выставка "Россия и Греция - страницы совместной истории" открылась в понедельник в здании МИД Греции в рамках Дней духовной культуры России. На ее официальном открытии присутствовали посол РФ в Греции Андрей Маслов, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, спецпредставитель премьер-министра Греции, заместитель сопредседателя оргкомитета Года истории России и Греции Илиас Клис, дипломаты и журналисты.

Воронко подчеркнул на презентации, что Министерство культуры очень тщательно готовилось к мероприятиям Дней духовной культуры, поскольку они совпадают с 200-летием Греческой революции, с началом освободительной борьбы, которая продолжалась восемь лет.

"Напомню, что Россия была первой страной, которая признала независимость Греции, что положило начало нашим очень тесным, дружеским отношениям. Перекрестный Год истории России и Греции был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Греческой Республики господином [Кириакосом] Мицотакисом, и отрадно осознавать, что он по обоюдному решению продлен до середины 2022 года, поскольку включает в себя более 140 мероприятий, которые мы рассчитываем провести на самом высоком профессиональном уровне", - сказал Воронко.

По его словам, выставка Музейно-выставочного центра РОСФОТО в МИД Греции, которой в понедельник открылись Дни духовной культуры России в Греции, - составная часть этих событий. "Более 30 фотографий, которые предлагаются вашему вниманию, рассказывают о событиях совместной истории - о Чесменской битве 1770 года, Наваринском сражении 1827 года, о взаимоотношениях царственного дома Романовых с греческой королевской семьей. Я приглашаю вас неспешно пройти по этой выставке, вглядеться в фотографии, каждая из которых отражает определенное историческое событие. Каждая из этих фотографий является уникальной, поскольку многие из них демонстрируются впервые", - обратился к присутствующим представитель Минкультуры.

Воронко поблагодарил всех, кто помог в организации Дней духовной культуры России в Греции, "в первую очередь посольство РФ в Греции и лично посла Андрея Маслова, а также спецпредставителя премьер-министра Греции Илиаса Клиса".

В свою очередь Клис поблагодарил Министерство культуры РФ за организацию мероприятий в рамках Дней духовной культуры России в Греции. "Мы все вместе с посольством РФ в Греции испытали особую радость в ходе подготовки этих мероприятий. На выставке представлен целый ряд интересных исторических документов, которые свидетельствуют о том, что история наших стран неоднократно пересекалась. Я рад, что эта выставка будет также представлена в других местах Греции", - сказал спецпредставитель греческого премьера.

По его словам, важными моментами исторического сознания греков являются упоминания о российской помощи в достижении независимости Греции. "Это прочная основа, на которую опираются отношения между двумя странами. Этот фундамент помогает нам всегда иметь тесные и искренние отношения", - отметил Клис.

Затем в МИД Греции прошел круглый стол в формате диалога деятелей культуры и историков "Россия и борьба Греции за независимость". Выступая на нем, генеральный директор Музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский сказал, что очень рад возможности продемонстрировать в Греции результат многолетнего труда сотрудников центра.

"Греческая коллекция РОСФОТО включает в себя не только представленные исторические материалы, но и также огромное количество чудесных произведений, созданными путешественниками, известными писателями и многими другими, - сказал Коловский. - Эта огромная коллекция позволила нам сделать этот проект. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО находится в Санкт-Петербурге, история которого тесно переплетена с многими важными событиями греческой истории, так же как и российская история".

На круглом столе продемонстрировали небольшой видеофильм РОСФОТО, который дополнил представленную выставку фотографий.