Михалков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьева

"Это очень печально, - сказал Михалков. - Считаю, что Сергей Соловьев внес очень большой вклад в советское и современное российское кино. Он был одним из молодых новаторов, который сумел найти уникальный киноязык. Уникальным этот язык был не только и не столько тем, что вызывал у многих оторопь, недоумение и желание спорить, а тем, что он открыл некую удивительную лирическую страницу, которая очень во многом формировала сущность молодого поколения".

Режиссер добавил, что Соловьев, "будучи старше тех, о ком он снимал кино, сумел, оставаясь самим собой и верным своему стилю, заставить огромное количество зрителей по-новому взглянуть на подростков". По мнению Михалкова, Сергей Соловьев был первооткрывателем. "Он открыл очень много молодых людей, ставших со временем звездами, - пояснил режиссер. - Мне, например, он открыл Цоя. И, что мне кажется, самое главное - он относился к той категории режиссеров, которых можно узнать, не читая заглавных титров".

"Это потрясающее качество, когда ты входишь случайно в кинотеатр на середину сеанса и понимаешь, что это Феллини или Бергман, - продолжил Михалков. - Ты понимаешь это по вкусу, по стилю, по почерку. Я не хочу никого ни с кем сравнивать, но Соловьев имел свой неподражаемый почерк, по большому счету став культовым режиссером для нашего кинематографа".

Михалков выразил соболезнования всем, кто знал Сергея Соловьева. "Мне очень печально, что Сережи с нами нет, - сказал режиссер. - Сережи, с которым мы провели так много веселого, азартного времени, в застольях и спорах про кино, наслаждаясь его замечательным чувством юмора. Очень печалюсь и соболезную всем, кто знал и любил Сережу. Царство ему небесное".

"Не был режиссером, он был поэтом"

Сергей Соловьев не был режиссером в чистом виде, он был поэтом. С помощью кино он рифмовал себя с миром, написал в своей странице в Instagram кинорежиссер и сценарист Алексей Герман - младший.

"Довольно сложно подобрать слова по поводу Соловьева, он составляет очень большую часть моего взросления, меня. Потому что те вещи, которые он нам объяснял, когда мы учились, живут со мной до сих пор, и по сути я живу ими. Он как-то ненавязчиво, очень мудро нам объяснял, что такое жизнь, как-то при этом обаятельно и без прикрас, без ненужных разглагольствований, без трагических преувеличений, драматических пауз, без красивости", - сказал он в видеообращении.

"Все мы знаем, что он был замечательный, светлый, веселый, мне кажется, очень несчастный человек последние годы, да и не последние, потому что глубокий. Я даже не знаю, был ли он режиссером в чистом виде, мне кажется, он был скорее поэтом, а кино было просто способом рифмования себя с миром", - отметил Герман - младший. По его мнению, Соловьев был прекрасным явлением в российской культуре, его фильмы созданы вне времени и не привязаны к сегодняшнему дню. Их будут изучать последующие поколения и узнавать, что происходило в России, в Советском Союзе в определенное время.