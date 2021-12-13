Из центра Москвы в Нижний Новгород можно будет добраться за два часа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород предусматривает создание нескольких станций в городе на Волге, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом, благодаря чему время в пути между центрами городов составит 1 час 46 минут. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время Дней субъекта в Совете Федерации.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 августа попросил поддержки российского лидера в реализации проекта. Президент предположил, что этот проект "самолеты убьет сразу", поскольку ВСМ и аэропорт конкурируют друг с другом за пассажиров. Никитин, напротив, был убежден, что аэропорт Нижнего Новгорода получит преимущество и сможет войти в систему аэропортов Московской агломерации в случае запуска ВСМ.

"Мы надеемся, что <...> проект высокоскоростной железной магистрали будет иметь место и будет реализован. Тогда Нижний Новгород получит по факту три дополнительных станции высокоскоростной магистрали", - сказал Морозов.

По его словам, планируется, что одна из станций будет сопряжена с Московским вокзалом Нижнего Новгорода, который располагается в географическом центром города.

"Таким образом <…> от Курского вокзала, от центра Москвы, до Москвовского вокзала - географического центра Нижнего Новгорода - будет 1 час 46 минут [пути]. Это в части инвестиционного развития, инвестиционной привлекательности города и региона кардинально поменяет отношение", - сказал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что благодаря ВСМ аэропорт Нижнего Новгорода не должен потерять пассажиропоток, так как вместо перелетов в Москву будет обслуживать рейсы по другим направлениям, перевозя в том числе и москвичей. Также часть жителей Нижегородской области сможет остаться жить в регионе, продолжая работать в Москве.

Дни региона в Совфеде

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов по темам науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.