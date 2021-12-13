Число классов на карантине по ОРВИ в Псковской области уменьшилось вдвое

ТАСС, 13 декабря. Количество классов, находящихся на карантине по ОРВИ, гриппу и коронавирусу во всех школах Пскова, а также частично в Псковской области, уменьшилось за период дистанционного обучения вдвое, до порядка 80 классов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

Дистанционное обучение вводилось повсеместно в Пскове, а также частично в Псковской области с 8 по 10 декабря включительно. На 7 декабря в Пскове был закрыт каждый пятый класс - 162 класса - из-за ОРВИ, 40 - из-за коронавируса, сообщал губернатор Михаил Ведерников.

"До введения дистанционного обучения на карантине [по ОРВИ и гриппу] находились более 160 классов в школах областной столицы, в начале текущей недели их осталось порядка 80", - привела пресс-служба слова первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

Руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила снижение нагрузки на детские поликлиники в два раза. От гриппа в области привито 87% детей. Показатели вакцинации всего населения региона от гриппа пока не достигли плановых значений. Загрузка коечного фонда в ковидных госпиталях снизилась до 70%, снижается загрузка и реанимационного коечного фонда. Общий уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции превысил 60% от плана.

На 13 декабря в регионе выявлено 68 367 случаев коронавируса, прирост за сутки - 174. Выздоровели 59 952 человека, умерли 1 161. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.