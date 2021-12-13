Мурашко рассказал, как протекает болезнь у зараженных "омикроном" россиян

"Хочу сказать, что среди заболевших - люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Мурашко отметил, что российские ученые сейчас обсуждают с коллегами из ЮАР опыт работы с новым штаммом. "Наши ученые встречаются в онлайн-формате, мы обсуждаем дальнейшие шаги взаимодействия, чтобы более детально изучить и понять, какие особенности есть. Работают наши лаборатории для того, чтобы понять особенности этого вируса, в том числе используя уже лабораторные тесты", - добавил он.

Эффективность вакцин

По словам министра, исследование эффективности российских вакцин против "омикрона" может занять до трех недель.

"Я думаю, что это, предварительно, займет до трех недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры [антител], посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести", - сказал Мурашко.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая Россию.