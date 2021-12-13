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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что в России сейчас болеют ковидом более 800 тыс. человек

В борьбе с коронавирусом задействованы более 650 тыс. медработников, отметил министр

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек в России болеют COVID-19 в настоящее время, заявил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико - более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Мурашко также сообщил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией в России задействованы более 650 тыс. медработников.

"У нас на сегодняшний день задействовано в оказании медицинской помощи более 650 тыс. медицинских работников, очень большая армия", - сказал он.

Вакцинация в госучреждениях

Более 80% работников российских госучреждений вакцинированы от коронавируса. Глава Минздрава назвал это хорошими результатами.

"Мы говорим о коллективном иммунитете как методе формирования такой общей защиты, в государственных учреждениях федеральных структур количество людей, получивших вакцину, уже на уровне 80 и более процентов. Это хорошие результаты, многие предприятия приняли меры по защите своих работающих граждан, и это абсолютно правильный подход. Сохраняется и жизнь людей, и работоспособность предприятия", - сказал он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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