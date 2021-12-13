Минздрав Британии считает, что "омикрон" станет доминирующим в Лондоне в течение 48 часов

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим в Лондоне в течение ближайших 48 часов. С такой оценкой выступил в понедельник в Палате общин британского парламента глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

"Притом что на "омикрон" приходится около 20% случаев заражения в Англии, мы наблюдаем, как в Лондоне этот показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что он станет доминирующим в столице штаммом коронавируса в ближайшие 48 часов", - сказал министр.

В понедельник британские власти сообщили о без малого 55 тыс. выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране. Однако Джавид подчеркнул, что, согласно оценкам Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), в реальности в сутки вирусом заражаются около 200 тыс. британцев. Реальное число случаев заражения штаммом "омикрон" также намного больше, чем подтвержденные к настоящему моменту 4,7 тыс. случаев.

По словам Джавида, пока подтверждено 10 случаев госпитализации заразившихся омикрон-штаммом. Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил также об одном случае смерти среди инфицированных новым генетическим вариантом вируса. Британские власти опасаются резкого роста числа госпитализаций и летальных исходов в ближайшее время в связи с ухудшением здоровья людей, которые заразились в последние дни.

В воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительство страны активирует программу ревакцинации, указывая на предварительные данные UKHSA о том, что третья доза вакцины обеспечивает 70-процентную защиту от проявления симптомов инфекции, вызванной омикрон-штаммом. К настоящему моменту ревакцинировано больше 23,5 млн британцев (почти 36% населения). Для того чтобы быстро нарастить этот показатель, к осуществлению кампании подключают военных и временно откладывают проведение большей части плановых медицинских процедур в больницах страны.

"Омикрон" в Великобритании

10 декабря UKHSA проинформировало, что в случае, если скорость распространения омикрон-штамма сохранится на нынешнем уровне, к концу года в стране будет зарегистрировано больше 1 млн случаев заражения. При этом уже к середине декабря штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости, а Национальная система здравоохранения (NHS) может быть перегружена.

Ранее на фоне распространения омикрон-штамма власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений. Кроме того, впервые было введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.