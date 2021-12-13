В Петербурге заменили устаревшее освещение на трассе, ведущей к дворцовым пригородам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Устаревшее освещение шестикилометрового Петергофского шоссе, соединяющего Петербург с дворцово-парковыми ансамблями Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума, заменили на современные светодиоды. Модернизация 465 светильников повысит безопасность движения по этой загруженной трассе, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

"С новым освещением важнейшая транспортная шестикилометровая артерия, которая соединяет Петербург со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и окрестностями юго-западной части Ленинградской области, стала более безопасной для интенсивного движения автомобилей, общественного транспорта, пешеходов. Вдоль магистрали расположено пять жилых комплексов, три парка. Петергофское шоссе имеет важную роль в туристическом отношении", - рассказали в пресс-службе.

Привычное желтое освещение Петергофского шоссе, излучаемое натриевыми светильниками, сменилось светом, максимально приближенным к естественному дневному. При этом освещенность магистрали стала более равномерной, улучшилась видимость дорожной разметки и зон пешеходных переходов. В то же время благодаря светодиодам удалось снизить общее энергопотребление светильников трассы с 128 кВт до 70 кВт, а также продлить срок службы фонарей.