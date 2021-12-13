Стоимость дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде составит 12 млрд рублей

ТАСС, 13 декабря. Власти для развития Нижегородской агломерации запланировали строительство дублера одной из основных магистралей в заречной части города - проспекта Ленина, стоимость оценивается в 12 млрд рублей. Также планируется редевелопмент промышленных территорий, располагающихся на левом берегу Оки, сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов во время Дней субъекта в Совете Федерации.

"[Развитию территории] среди прочего препятствует перегруженность главной транспортной магистрали заречной части - это проспект Ленина, связывающий крупнейший район города, Автозаводский (с населением более 300 тыс. человек), с другими районами. Для него характерна проблема многочасовых заторов. Для решения проблемы нами был также разработан проект дублера проспекта, протяженностью 6,5 км, требующий дополнительного финансирования, которое составляет около 12 млрд рублей", - рассказал Морозов.

Он добавил, что власти планирую провести в этой части города редевелопмент промышленных территорий, реализовав проект "Нижний Сити". "Примерно таким проектом может служить "Нижний Сити". Он предусматривает редевелопмент промышленных территорий Нижнего Новгорода и дополнительное включение в активную деловую жизнь около 200 га ненадлежаще используемых территорий в центре города", - отметил замгубернатора.

По его словам, это позволит снять острый дефицит первоклассных офисных помещений. "Потребность дополнительного финансирования по этим мероприятиям составит порядка 29 млрд рублей. Мы эту работу уже начали, ведется актуализация проектной документации", - заключил Морозов.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.