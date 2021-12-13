Для строительства двух обходов Нижнего Новгорода потребуется около 147 млрд рублей

ТАСС, 13 декабря. Строительство северного и восточного обходов Нижнего Новгорода необходимо для формирования дорожного каркаса Нижегородской агломерации на ближайшие 30-50 лет. На эти цели потребуется от 133 до 147 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов во время Дней Нижегородской области в Совете Федерации.

"Следующий этап формирования [дорожного] каркаса [агломерации] - строительство трех обходов Нижнего Новгорода. В первую очередь, это северный обход, восточный и южный обходы. Про южный - строительство его как раз находится на завершающем этапе и позволит сбросить транзитный транспорт на М-7, выводя его из центра Нижнего Новгорода. <...> Проект строительства обходов определит новые границы развития ядра агломерации на ближайшие 30-50 лет вперед, окончательно сформировав в нашем понимании границы Нижнего Новгорода и Нижегородской агломерации в целом", - сказал Морозов.

Согласно информации из его презентации, строительство северного обхода от трассы М-7 через Волгу до Борского района потребует от 62,9 млрд до 77,6 млрд рублей. Для создания восточного обхода - в Кстовском и Борском районах области в том числе - необходимо 70 млрд рублей.

"В зоне действия обходов также появится не менее 24 млн кв. метров жилья. И если говорить о перспективе жилищного строительства, комплексного жилищного строительства, как раз все эти территории в нашем понимании должны развиваться комплексно", - добавил замгубернатора.