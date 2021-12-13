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Умер Сергей Соловьев

Мастерская Сергея Соловьева во ВГИКе будет носить его имя до выпуска студентов

По словам ректора вуза Владимира Малышева, режиссер "работал до последнего"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мастерская Сергея Соловьева во ВГИКе будет носить имя режиссера до выпуска студентов. Об этом ТАСС сказал ректор института Владимир Малышев.

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Биография Сергея Соловьева

Народный артист России, кинорежиссер, сценарист и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев умер в понедельник в возрасте 77 лет.

"В прошлом году Сергей Александрович набрал режиссеров, в этом году - актеров. Он с ними занимался постоянно. Он очень оригинальный творчески человек. У него своя система обучения творчеству и своя педагогическая система. Она нестандартная. Даже удивляешься, когда он кого-то набирает, думаешь: "Господи, какие-то вроде немножко странные, оригинальные ребята к нему идут". А потом выходят талантливые, подготовленные профессионалы", - рассказал собеседник ТАСС.

Соловьев строил планы и собирался выпустить своих студентов. "Я так порадовался, когда он позвонил в начале лета, когда у нас идет набор, и сказал: "Режиссеров набрал, в этом году должен мастерскую актеров набрать". Набрал. И, конечно, мы рассчитывали, что это будет долго, и он еще выпустит мастерскую", - сказал Малышев.

"Мастерская Сергея Александровича до окончания курса будет называться мастерской Соловьева. Нам надо думать, кто продолжит обучение этой мастерской", - сказал он.

Памятник у ВГИКа

Малышев также рассказал, что именно Соловьев инициировал установку памятника студентам у входа во ВГИК. "Лет 15 назад, когда я только пришел ректором, он в первые же дни подошел и говорит: "Я уже лет 10 хожу с предложением установить у входа памятник талантливым студентам. Не великим кинематографистам, а памятник студенчеству ВГИК. Яркие студенты - это и Тарковский, и Шукшин, и Шпаликов". Показал мне картинку молодого скульптора. Провели мы это через ученый совет. И на 90-летие ВГИКа установили памятник за одну ночь, перед 1 сентября", - сказал Малышев.

Теперь, по его словам, это привычное место для туристических маршрутов Москвы. "А это был такой бунтарский, можно сказать, ход. Без согласования со всеми комиссиями. В этом весь Сережа. Шел всегда своим нестандартным путем", - поделился ректор.

По словам Малышева, Соловьев работал до последнего и действительно был настроен на будущее.

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РоссияСоловьев, Сергей АлександровичУмер Сергей Соловьев
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