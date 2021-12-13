Стройку дублера нижегородского проспекта Гагарина пока не удалось внести в программу ИБК

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Проект строительства дублера одной из главных дорожных артерий Нижнего Новгорода - проспекта Гагарина - не попал в заявку Нижегородской области на получение инфраструктурного кредита. В связи с этим вопрос его финансирования остается открытым, сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов во время Дней субъекта в Совете Федерации.

В июне во время Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин сообщил ТАСС, что проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации на строительство дублера проспекта Гагарина запланировано в третьем квартале 2021 года. В рамках четвертой очереди предусмотрено возведение моста через Оку. Планировалось, что работы будут проводить в том числе путем привлечения средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Сегодня мы с учетом разных механизмов планируем реализацию обеспечения транспортной доступности, но наши бюджетные ограничения не позволили нам упаковать в механизм инфраструктурного меню как раз дублер проспекта Гагарина - первую очередь - несмотря на то, что мы в марте этого года уже получили на него положительное заключение экспертизы", - сказал Морозов.

По его словам, проект строительства дублера капиталоемкий и потребует возведения эстакад. "Поскольку он проходит по густонаселенным жилым кварталам, везде инженерные сети и приходится проводить, соответственно, эстакадами. Исходя из этого, история на какой-то момент, пока мы не найдем механизмы, будет оставаться нерешенной", - пояснил Морозов.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.