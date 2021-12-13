Продолжение "Секса в большом городе" обвалило акции Peloton

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Смерть мистера Бига - мужа Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" - обвалил акции американского производителя спортоборудования Peloton более чем на 13%, хотя в понедельник они уже в значительной степени отыграли потери. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

9 декабря на сервисе HBO Max вышли первые две серии сериала "И просто так" - продолжения "Секса в большом городе". В первой же серии муж главной героини Кэрри Брэдшоу мистер Биг (в русском переводе он получил имя "мужчина моей мечты") умирает из-за инфаркта после занятия на велотренажере компании Peloton. 10 декабря акции компании начали стремительное падение, снизившись более чем на 13%. Лишь в понедельник утром, после открытия торгов на бирже, акции компании частично отыграли потери (примерно на 6%).

Peloton распространила заявление, в котором говорилось, что в HBO заранее сообщили лишь о том, что используют в своем сериале велотренажер, однако не уточнили, каким именно образом.

В понедельник компания выпустила видеролик, в котором показан живой мистер Биг в исполнении того же актера - Криса Нота - что и в сериале. Он предлагает партнерше - официальному тренеру-промоутеру Peloton Джессике Кинг "прокатиться еще разок", потому что "жизнь слишком коротка". После этого камера крупным планом показывает велотренажеры. Актер Райан Рейнольдс в это время произносит за кадром слова о том, что "регулярные занятия на велотренажере стимулируют и укрепляют ваше сердце и кровообращение". В конце он добавляет, что "он (мистер Биг - прим. ТАСС) жив".

Компанию Peloton на протяжении последних двух лет преследуют различные скандалы, связанные с нарушением авторских прав при формировании медиабиблиотек для спортоборудования и длительными задержками при доставке заказов во время пандемии. Из-за этого акции компании уже не раз резко падали в стоимости.