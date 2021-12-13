В Петербурге завершили ремонт на поврежденном трубопроводе с горячей водой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт порыва трубы, которая затопила проезжую часть во дворе дома, на улице Маршала Захарова,17 в Петербурге. Систему отопления перевели в штатный режим, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу улица Маршала Захарова,17. В рамках работ заменено более шести метров ненадежного трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова в зоне разлива оказались около 10 машин. Ответственность предприятия застрахована, владельцам машин возместят ущерб.