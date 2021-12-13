Норвежским ресторанам и барам из-за пандемии запретили продавать алкоголь

ХЕЛЬСИНКИ, 13 декабря. /ТАСС/. Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя - по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях", - сказал он. Согласно ранее введенным мерам, продажа алкоголя в точках общепита должна была заканчиваться в полночь.

Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса "омикрон", который оказался заразнее предыдущих штаммов.

Число людей, находящихся сейчас в норвежских больницах из-за ковида, самое высокое за все время пандемии - 358. За прошлую неделю прирост новых случаев заражения составил 32 тыс. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем омикрон-штамм вызовет значительный рост заражений. В понедельник стало известно, что число случаев заражения "омикроном" в стране составляет уже 958.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в метр в общественных местах и сократить число контактов.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет.