Водителей в Москве призывают отказаться от поездок на машинах во вторник из-за снегопада

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Водителей в Москве просят отказаться от поездок на личном транспорте во вторник из-за снегопада и затруднения движения в столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД рекомендует завтра, 14 декабря, отказаться от поездок на автомобиле. В Москве идет сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится до утра. На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения", - говорится в публикации.

Жителей просят пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, в утренний и вечерние часы пик. "Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - заключили в департаменте.