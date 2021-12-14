Новогоднюю елку для Кремля спилят в Подмосковье

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России будет спилена во вторник в подмосковном Щелкове. В четверг вечером она приедет в Московский Кремль.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, в этом году из нескольких десятков "конкурсанток" на "звание" главной новогодней ели страны было выбрано 90-летнее дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково. Высота елки - около 28 м, диаметр ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - порядка 10 м. Главными критериями отбора, как обычно, были размеры и красота дерева, но также учитывалась и возможность подъезда к елке тяжелой техники.

"После того как дерево будет спилено, его предстоит бережно упаковать и погрузить на специальный автопоезд", - отметила Крылова. Она уточнила, что прибытие ели в Кремль запланировано на поздний вечер четверга. Следующие несколько дней уйдут на установку и украшение елки. 22 декабря, как планируется, уже полностью наряженная ель будет представлена журналистам на Соборной площади Кремля.

Дореволюционная традиция устанавливать новогоднее дерево на Соборной площади Кремля была восстановлена в новой России. Если в 2000-2004 годах в Кремле появлялась 22-метровая искусственная ель, то с 2005 года в Кремль стали привозить живые елки. Два раза их рубили на родине Деда Мороза в Великом Устюге, но столь дальняя дорога до Москвы отнюдь не красила ели. Поэтому все последние годы главная новогодняя ель России выбирается в Подмосковье.