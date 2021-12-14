Премьера спектакля "Рассказ о семи" состоится в театре "Современник"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Рассказ о семи" пройдет во вторник на Другой сцене московского театра "Современник", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Леонид Андреев для меня - исследователь, ученый, который под микроскопом или же с помощью рентгеновских лучей рассматривает внутренний мир человека. Поэтому мы решили поместить нашу историю в прозрачный куб, сквозь как будто несуществующие стены которого зритель сможет наблюдать за происходящими в жизни и в душе героев метаморфозами", - привели в пресс-службе слова режиссера постановки Ивана Комарова.

Спектакль поставлен по повести Леонида Андреева "Рассказ о семи повешенных". Это произведение всколыхнуло общественное сознание в начале XX века и получило высокие оценки критиков в России и за ее пределами, говорят в театре.

Главным объектом художественного осмысления в спектакле "Рассказ о семи" в театре называют внутренний мир человека, соприкоснувшегося со смертью.

"Леонид Андреев подходит к теме смерти с документальной точностью, в семи уникальных персонажах (а если брать счастливо избежавшего смерти министра, то восьми) он дает детальное психологическое описание тех процессов, которые происходят в душе человека, для которого приоткрылась завеса смерти", - добавили в пресс-службе.

В постановке заняты Анна Андреева, Сережа Аполлонов, Пелин Гериш, Елена Козина, Анатолий Кормановский, Клавдия Коршунова, Виталий Муратов и другие актеры. Режиссер-постановщик спектакля Иван Комаров также является художником по костюмам этой постановки, музыку к ней написал композитор Дмитрий Ефимов.