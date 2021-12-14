Иван Рудин откроет Московский зимний музыкальный фестиваль

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московский зимний музыкальный фестиваль под художественным руководством главы Московского государственного симфонического оркестра (МГСО) Ивана Рудина откроется во вторник в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Уникальные концертные вечера в исполнении выдающихся российских музыкантов в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина - все это ждет публику на Московском зимнем музыкальном фестивале", - отметили организаторы.

На открытии прозвучит Четвертая симфония Чайковского, а также арии из опер Верди, Глинки и Россини в исполнении солистов театра "Геликон-опера" - тенора Шота Чибирова, сопрано Лидии Светозаровой, меццо-сопрано Ирины Рейнард, баритона Максима Перебейноса.

Всего в программе фестиваля пять музыкальных событий. Шестнадцатого декабря в концертном зале "Оркестрион" пианисты Арсений Мун и Федор Орлов сыграют концерты Шопена. Девятнадцатого декабря в культурном центре "Зеленоград" МГСО представит новогоднюю программу "Щелкунчик" с песочной анимацией. В зале Музыкальной школы им. Гнесиных 30 декабря состоится органный концерт победительницы телепроекта "Синяя птица" Стефаниды Ермолаевой.

Завершится фестиваль 7 января рождественским концертом в Большом зале консерватории.