ЮНЕСКО начала рассмотрение 55 заявок на включение нематериального наследия в списки охраны

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Межправительственный комитет ЮНЕСКО начал в понедельник вечером рассмотрение 55 заявок на включение нематериального наследия в списки охраны. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире организации в Париже.

"Члены комитета в ходе открывшегося совещания в режиме онлайн, которое продлится до 18 декабря, рассмотрят в общей сложности 55 заявок на включение в списки в этом году", - отметили в организации.

В пресс-службе ЮНЕСКО уточнили, что самое большое число заявок - 45 - подано на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Пять обращений направлено в Список наследия, нуждающегося в срочной охране, и столько же - в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

В организации напомнили, что работа проводится в соответствии с Конвенцией об охране нематериального культурного наследия. Она служит сохранению знаний и навыков, необходимых для традиционных ремесел и культурных практик, передаваемых из поколения в поколение. Так, предусмотренные гарантии распространяются на традиции устного творчества, исполнительское искусство, социальные практики, ритуалы и праздничные мероприятия, а также знания, касающиеся природы и Вселенной, рассказали в штаб-квартире организации.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в настоящее время включает 492 элемента. Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, включает 67 элементов. Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия в настоящее время включает 25 проектов, указали в пресс-службе.