Для учащихся российских школ на Байконуре могут ввести казахский язык

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана рассмотрят вопрос о включении истории Казахстана и казахского языка в качестве предметов в программу российских средних школ Байконура. Об этом сообщил ТАСС источник на Байконуре.

"Министерство просвещения РФ и Министерство образования и науки Казахстана проработают вопрос включения предметов "история Казахстана", "казахский язык и литература" в программу начального общего, основного общего и среднего общего образования российских школ на Байконуре", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, соответствующее поручение было дано по итогам заседания межправительственной комиссии. О результатах проработки вопроса стороны должны доложить до 1 июля 2022 года сопредседателям межправкомиссии.

Заседание Казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур прошло в Нур-Султане в понедельник. На нем обсуждались перспективы дальнейшего совместного использования этого комплекса. В заседании приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, мэр Байконура Константин Бусыгин и другие.