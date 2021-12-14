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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Норильске

Ожидают южный ветер с порывами до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Очень сильный ветер ожидается в ближайшее время в Норильске в Красноярском крае, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэрии города.

"С 06:00 (02:00 мск) 14.12.2021 года объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем во вторник ожидается южный ветер с порывами до 25 м/с, температура до минус 30.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.

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