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Пандемия COVID-19

В Венесуэле начнут прививать бустерными дозами вакцины от коронавируса с 1 января

В субботу в страну прибыли первые партии "Спутника Лайт"

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы начнут вакцинацию жителей бустерными дозами препаратов от коронавируса с 1 января. Об этом сообщила в понедельник исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

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"1 января начинается вакцинация бустерными дозами препаратов, которые уже находятся в нашей стране", - сказала она в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Globovision.

В субботу в Венесуэлу прибыли первые партии российской вакцины от коронавируса "Cпутник Лайт", которую власти южноамериканской республики планируют использовать для ревакцинации жителей. "Мы хотим от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента Владимира Путина, его правительство и российский народ за эту поддержку венесуэльского народа", - отметила Родригес.

По ее словам, к настоящему моменту от коронавируса в Венесуэле привились 82,4% жителей. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 438,6 тыс. человек, умерли свыше 5,2 тыс. заболевших.

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ВенесуэлаПандемия COVID-19
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