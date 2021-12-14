В ЮНИСЕФ проведут встречу с девочкой из ЛНР, внесенной в базу "Миротворец"

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) встретятся с 13-летней писательницей Фаиной Савенковой из Луганской народной республики (ЛНР), данные которой были опубликованы на сайте "Миротворец". Об этом сообщил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он выразил надежду, что "Фаина в итоге добьется справедливости, а сайт отправится туда, куда заслуживает, - на свалку истории".

Украинская киберполиция в связи с публикацией информации Савенковой начала 7 декабря досудебное расследование в отношении "Миротворца" из-за размещения информации о детях. "Мы продолжим поднимать этот сюжет в контакте с руководством ООН, в частности с ЮНИСЕФ. Там нам пообещали, что встреча экспертов фонда с Фаиной в ближайшее время все-таки состоится", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

В октябре "Миротворец" разместил в базе личные данные 13-летней Савенковой, ее фотографии и скриншоты публикаций. По мнению администраторов сайта, девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Позднее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по удалению с сайта информации о детях. Омбудсмен подчеркнула, что, согласно требованиям статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и протокола к ней, Украина обязана принимать все возможные меры для защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.

Сама Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Письмо девочки перенаправило в офис генсека ООН постпредство России при всемирной организации. Полянский 2 ноября сообщил журналистам, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудит с представителями Украины ситуацию вокруг Савенковой.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, состоит в публикации персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который до лета 2021 года был заместителем министра внутренних дел Украины, а теперь занимает пост советника главы МВД. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.