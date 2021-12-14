Аварию на водопроводе в одном из городов Приморья устранили

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Специалисты устранили крупную аварию на магистральном водопроводе, из-за которой водоснабжения не было у всех жителей города Артема и Артемовского городского округа Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все подключены. В 06:00 (23:00 мск 13 декабря) была запущена последняя насосная станция, и вода была у всех", - сообщили в пресс-службе, отметив, что поломки устранены, проведена вся необходимая работа.

Отключение произошло вечером в понедельник. В Артеме проживают более 100 тыс. человек. Населенный пункт расположен в 36 км от Владивостока.