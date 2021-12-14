В Якутии открыли обсервационное отделение для пациентов со штаммом "омикрон"

"Обсервационное отделение для пациентов со штаммом "омикрон" открыли в Якутии. План противодействия штамму "омикрон" разработан", - сообщила Балабкина. Она уточнила, что отделение открыли в Якутске.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 72 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 73 650 случаев заражения коронавирусом, 67 919 человек выздоровели, умерли 1 729. По состоянию на 13 декабря первый компонент вакцины от коронавируса получили 70,1% взрослого населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ.

Кроме того, в понедельник стало известно о первом случае смерти из-за омикрон-штамма. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом".