Власти Камчатки просят Трутнева помочь с доставкой грузов для строящейся краевой больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки обратились к вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу с просьбой помочь с организацией доставки грузов для строящейся Камчатской краевой больницы. Сейчас процесс регулируется в ручном режиме, сообщил полпреду во время посещения объекта глава региона Владимир Солодов.

"Уже многое сделано по доставке грузов, но вот эту работу [просим] оставить на контроле, потому что только в ручном режиме по-прежнему мы из Владивостока получаем грузы, <...> будем обращаться, чтобы эта работа была обеспечена. Возможно, по морским судам на опережение, <...> мы ожидаем основные грузы в феврале - марте", - сообщил Солодов.

Согласно проекту, новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га.

Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а также необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе будут возведены еще четыре больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.

Создание современного медицинского кластера планировалось завершить к 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России как можно быстрее решить проблему с задержками доставки через Приморский край грузов в контейнерах. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья не успевают оперативно обрабатывать контейнеры, предназначенные для получателей в дальневосточных регионах - на Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области.