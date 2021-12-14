Трутнев пригрозил личной ответственностью за срыв возведения краевой больницы на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев после осмотра строящейся Камчатской краевой больницы во вторник пригрозил заместителю председателя правительства региона Тимофею Смирнову как куратору проекта личной ответственностью, если сроки ввода объекта в эксплуатацию будут сорваны.

Создание современного медицинского кластера планировалось завершить к 2023 году, однако в начале декабря стало известно о переносе сроков на 2024 год.

"Я думаю, что дата ввода больницы в эксплуатацию должна для вас являться датой подтверждения или отсутствия подтверждения ваших полномочий на дальнейший период. Если укладываетесь - жмем вам руку и дальше идем в светлое будущее. Не укладываетесь - надо будет лично отвечать", - сказал Трутнев.

Сам Смирнов сообщил, что подрядчик соблюдает график строительства, сейчас на стройке работают около 240 человек, в начале следующего года планируется привлечь еще порядка 150 человек.

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, региону необходима федеральная поддержка второго этапа строительства на общую сумму 5,6 млрд рублей, чтобы завершить работы в 2024 году. "Если мы сейчас, даже в периоде будущих лет, получим подтверждение о возможности финансирования, то застройщик подтверждает готовность опережающими темпами за счет кредитных средств к 2024 году оба этапа ввести. 2024 год - для нас это важная веха. Надеюсь, что при поддержке к этому времени строительство обоих этапов будет завершено", - уточнил глава региона.

Согласно проекту, новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 га. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов, а также необходимых инженерных сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще четыре больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.