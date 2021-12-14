Частоту рейсов в Нерюнгри из Хабаровска увеличат

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" запускает регулярные рейсы в якутский город Нерюнгри из Хабаровска с 17 января, сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

Нерюнгри является административным центром Нерюнгринского района и вторым по величине городом Якутии. В нем проживают около 59 тыс. человек.

"Перевозчик планирует задействовать воздушное судно Q400. Вылеты из Хабаровска запланированы по понедельникам в 13:25, прибытие в Нерюнгри - в 15:25. Обратный рейс вылетает из Нерюнгри в 16:30, прибывает в Хабаровск в 20:25", - говорится в сообщении.

Также вылеты из Хабаровска в Нерюнгри будут по пятницам. Стоимость авиабилета Хабаровск - Нерюнгри составит 4 735 рублей в одну сторону. Сейчас рейсы Хабаровск - Нерюнгри - Иркутск выполняет авиакомпания "ИрАэро", уточнили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.