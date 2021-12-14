Figaro: открытие Олимпиады-2024 в Париже смогут увидеть вживую 600 тыс. зрителей

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, рассчитывают, что церемонию открытия вживую смогут увидеть 600 тыс. зрителей. Об этом сообщила в понедельник газета Le Figaro.

Телезрителями церемонии могут стать до 1 млрд человек, отмечает издание.

Как сообщает газета, основным местом действия церемонии станет река Сена. 600 тыс. зрителей смогут присутствовать на церемонии, которая продлится более трех часов, отмечается в материале. Ожидается, что доступ на верхние набережные по обоим берегам реки будет бесплатным. На нижних набережных будут установлены временные трибуны, сообщает газета. При этом цены на билеты "еще не определены".

По данным Le Figaro, в церемонии будут задействованы наиболее известные сооружения в центре города. Спортсмены, участвующие в традиционном параде, разместятся на 160 лодках, которые пройдут по реке около 6 км от моста Аустерлиц до моста Йена, находящегося в районе Эйфелевой башни. Оттуда около 10 тыс. атлетов направятся на площадь Трокадеро, где запланированы выступления и церемония зажжения олимпийского огня.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Столица Франции примет состязания в третий раз. Ранее игры проводились в Париже в 1900 и 1924 годах.