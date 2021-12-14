В Сингапуре с будущей недели начнется запись детей от 5 лет на вакцинацию

СИНГАПУР, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Сингапура с будущей недели начнут запись детей в возрасте от 5 до 12 лет для получения вакцины против коронавируса. Об этом написал во вторник в Facebook министр образования Чань Чунь Син.

"На первом этапе, до конца месяца, прививки смогут сделать учащиеся третьих - пятых классов [от 8 до 12 лет - прим. ТАСС], дети младшего возраста - в начале будущего года", - указал глава ведомства. "В настоящее время мы ожидаем прибытия специальных доз препарата Pfizer - BioNTech, чтобы окончательно оформить план вакцинации", - добавил министр.

По его словам, иммунизация будет предложена более 300 тыс. представителей данной возрастной группы, в том числе постоянно проживающим в Сингапуре иностранцам. "Будучи родителями, мы все хотим здоровья и безопасности для наших детей. Вакцинация против COVID-19 поможет минимизировать риск возникновения серьезных заболеваний в случае их заражения, особенно на фоне появления нового штамма "омикрон", - указал министр. "По мере вакцинации большинства детей мы сможем возобновить многие учебные процессы, занятия спортом, которые имеют решающее значение для воспитания и развития детей", - написал Чань Чунь Син.

Массовая вакцинация стартовала в Сингапуре в начале года. Минздрав одобрил для государственной программы препараты Moderna и Pfizer - BioNTech. При этом здесь также признаются все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей, или 96% от тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья может быть вакцинирован.