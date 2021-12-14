В Якутии депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии на заседании во вторник большинством голосов поддержали проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ил Тумэн Якутии.

"Принят отзыв Госсобрания (Ил Тумэн) к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.

Кроме этого, депутаты направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, допуск в которые требует представления документов, а также уточнению круга лиц по предоставлению QR-кода и дополнению установленного перечня документации.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-кода, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.